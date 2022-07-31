Dolmuş kamyonetle çarpıştı: Çok sayıda yaralı

İzmir’de meydana gelen kazada, kamyonet ile yolcu minibüsü çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da savrularak sokakta bulunan aydınlatma direğine çarparken, kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ekipleri ve itfaiye sevk edildi.

Trafik akışı durdurulurken, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yol ortasında yatan yaralılara müdahale edildi. Ardından ambulanslara alınan 12 yaralı çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, dolmuş şoförünün basit yaralamadan aranması olduğu, kamyonet sürücüsününse 98 promil alkollü olduğu öğrenildi. (İHA)