Dolmabahçe müezzini Yıldırım: 'Sen nasıl cumhurbaşkanımızı yalanlarsın' diye silah çektiler

Gezi Direnişinde dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan’ın "Camide bira içtiler" açıklamasını yalanlayan ve CHP’den milletvekili adayı olan müezzin Fuat Yıldırım, "Sen nasıl yalanlarsın Cumhurbaşkanımızı" diye saldırıya uğradığını ve ölümle tehdit edildiğini söyledi.

Sözcü gazetesinden İsmail Saymaz'a konuşan Yıldırım, "Baskılarla karşılaştınız mı?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Her gündem olunca tehditler başlıyor. Açıyor adam bana telefon, “bak” diyor, “basına çok malzeme veriyorsun, seni kafanı kırarım” diyor. Bunlar benim yiyip yutacağım şeyler değil. “Peki, gel kafamı kır.” En nihayetinde yapıldı o. Benzin istasyonu var Dolmabahçe'de. Akşam olduğu zaman bakkal market yok. Ancak benzin istasyonundan faydalanabiliyoruz. O zaman daha lojmanı boşaltmamıştım. Lojmanı polis zoruyla boşalttırdılar. Bir şey lazım oldu. Benzinliğe giderken, demek takip edilmişiz yatsı namazından sonra. Herhalde denk gelmez altı kişi tarafından elinde silahla falan. ‘Sen nasıl yalanlarsın Cumhurbaşkanımızı' diye paldır kültür saldırıya geçtiler. Boğuştuk, boğuştuktan sonra biri silah çekti. Dedim ki ‘Çektin sık o zaman.' Cesaret alamadı. Silahın kabzasıyla vurdu. Derimi yırttı, aldı götürdü. Geri dönmek mecburiyetinde kaldım. Evde hasta baldızım var, kanser hastası, biz bakıyoruz. Genç kızım var. Kafamın kırığını ve kanı görmemesi lazım. Travma açar. Kan durmuyor. ‘Böyle olmaz seni hastaneye götürelim' dediler. ‘Basına düşer' dedim. Kanamayı kan taşı sürte sürte durdurmuşum."

Camiye AKP Sakarya Milletvekili Süleyman Gündüz ve Devlet Bakanı Egemen Bağış geldiğini belirten Yıldırım, "Bağış, ‘Bilgilendirir misiniz' dedi. Ayaküstü bilgilendirdik. Ertesi gün Haliç Kongre Merkezi önünde Egemen bey, ‘Fuat hocayla görüştük. ‘İçki içilmedi' dedi. Basın Konseyi'nden tehdit etmişler' dedi. Egemen bey senaryo yazmış" diye konuştu.

Yıldırım, "Size sorduklarında ne dediniz?" sorusuna da, "Ben 'İçki içilip içilmediğini bilmiyorum, görmedim, kameralarda çıkacak' dedim. Tabii Erdoğan, Afrika gezisinden geri döndü. Birkaç gün sonra bir milyonluk mitingde ‘Gideceksiniz caminin hocasını tehdit edeceksiniz, yalan yanlış haber yazacaksınız' dedi. Eyvah! İş koptu. Tamamen Cumhurbaşkanı aldatıldı. Aradan 10-15 gün geçti. Egemen Bey camiye geldi. Kucaklamak istedi beni. Dedim ki ‘Ben size doğruları anlatırken siz çarpıttınız olayı, yanılttınız adamı ve bizi tehlikeye soktunuz.' İsmail Bey söylemek mecburiyetindeyim. Eğilip kulağıma ‘Hocam beyefendi böyle şeylerden hoşlanır' cümlesini kullandı cumhurbaşkanımız için” yanıtını verdi.