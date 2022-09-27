Dolardaki yükseliş bugün de artarak devam ediyor.
Dolar bu sabah saatleri itibariyle 18,49'u görerek yeni bir rekora ulaştı.
Dolardaki yükseliş sürerken avro ise 17,80 civarında işlem görüyor.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Patronların Ensesindeyiz
Haber Merkezi
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Dolarda yeni zirve: Rekor kırmayı sürdürüyor
Dolar bugün de yükselişini sürdürürken 18,49'la tarihi zirvesini gördü.
Haber Merkezi
Dolardaki yükseliş bugün de artarak devam ediyor.
Dolar bu sabah saatleri itibariyle 18,49'u görerek yeni bir rekora ulaştı.
Dolardaki yükseliş sürerken avro ise 17,80 civarında işlem görüyor.