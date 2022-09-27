Dolarda yeni zirve: Rekor kırmayı sürdürüyor

Dolar bugün de yükselişini sürdürürken 18,49'la tarihi zirvesini gördü.

Haber Merkezi

Dolardaki yükseliş bugün de artarak devam ediyor.

Dolar bu sabah saatleri itibariyle 18,49'u görerek yeni bir rekora ulaştı.

Dolardaki yükseliş sürerken avro ise 17,80 civarında işlem görüyor.

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