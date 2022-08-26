Dolarda yeni rekor

Dolar/TL 18,21'i görerek yılın yeni rekorunu kırdı.

Haber Merkezi

Dolarda yükseliş sürüyor. Dolar/TL gün içi en yüksek 18.21'i görerek yılın yeni rekorunu kırdı.

Dolar geçtiğimiz yıl aralık ayında 18,41'i görürken, bu zirveye de yeniden yaklaşılıyor.

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