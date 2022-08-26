Dolarda yükseliş sürüyor. Dolar/TL gün içi en yüksek 18.21'i görerek yılın yeni rekorunu kırdı.
Dolar geçtiğimiz yıl aralık ayında 18,41'i görürken, bu zirveye de yeniden yaklaşılıyor.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Patronların Ensesindeyiz
Haber Merkezi
Dolarda yeni rekor
Dolar/TL 18,21'i görerek yılın yeni rekorunu kırdı.
Haber Merkezi
Dolarda yükseliş sürüyor. Dolar/TL gün içi en yüksek 18.21'i görerek yılın yeni rekorunu kırdı.
Dolar geçtiğimiz yıl aralık ayında 18,41'i görürken, bu zirveye de yeniden yaklaşılıyor.