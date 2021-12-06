'Dolar hesabı olanlara vergi getirilsin' önerisi

Dolar ve avrodaki artış sürerken, Yeni Akit gazetesi yazarı İbrahim Karataş, ilginç bir yazı kaleme aldı.

Dolarla gelir elde eden ihracatları dışarıda bırakalım önerisinde bulunan Karataş, bunun dışında döviz mevduatı olanların son dönemde toplam 1 trilyon liralık bir kazancı olduğunu, bunun yarısının gelir vergisi olarak devlet tarafından alınması gerektiğini söyledi.

Karataş yazısında şöyle dedi:

"Örneğin avukat bir arkadaş diyor ki; 'Ben kendi gelirimden yüzde 18 KDV ve yüzde 22 gelir vergisi ödüyorum. Ama mesela 1 milyon TL parası olan birisi parasını dolara yatırıp bir ayda 500 bin TL kâr edebiliyor. Devlet buna müsaade etmemeli. O da benim gibi gelirinin yüzde 40-50’sini vergi olarak ödeyebilir.'. Arkadaşımız haklı. Biri hem çalışıp hem az kazanıp hem de kazancını devletle paylaşırken diğeri yattığı yerden para kazanıyor.

Dolara para yatıranları suçlamak doğru olmaz. Çünkü bu kârlı düzeni onlar kurmadı. Ancak devlet vergi koyarsa kimsenin de devleti suçlamaya hakkı yoktur. Kişinin çıkarları varsa 85 milyon insanın ve devletin de çıkarları vardır. Devlet finansal anarşiye müsaade etmemeli ve kangren olmuş bu yarayı sadece ihracatla değil, vergilerle de çözümlemelidir.

Çünkü şu anda banka hesaplarında 232 milyar dolarlık mevduat var. Bir de cepte, kasada ya da yastık altında olan dolarlar var ki onlar da eklenirse 300 milyar doları bulur. 10 ay önce 2,1 trilyon TL tutan bu tutar şu anda 4 trilyon TL ediyor. Yaklaşık 2 trilyon TL’lik kâr var. Bunun yarısı ihracatçıların parası olsa geriye 1 trilyon TL’lik kazanç var. Bu paranın yarısı vergi olarak alınsa 500 milyar TL eder."