Seçim sonrası Dolar/TL kuru rekor kırmaya devam ediyor.
Bu sabah saatlerinde 20,81 seviyesini gören kur yeni bir rekora imza attı.
Avro ise 22,36'dan işlem görüyor.
Gram altın sabah saatlerinde 1298 liradan işlem görüyor.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Dolar güne yine rekorla başladı
Dolar bu sabah saatlerinde 20,81'i görerek yeni bir rekora imza attı.
Haber Merkezi
Seçim sonrası Dolar/TL kuru rekor kırmaya devam ediyor.
Bu sabah saatlerinde 20,81 seviyesini gören kur yeni bir rekora imza attı.
Avro ise 22,36'dan işlem görüyor.
Gram altın sabah saatlerinde 1298 liradan işlem görüyor.