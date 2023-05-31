Dolar güne yine rekorla başladı

Dolar bu sabah saatlerinde 20,81'i görerek yeni bir rekora imza attı.

Haber Merkezi

Seçim sonrası Dolar/TL kuru rekor kırmaya devam ediyor.

Bu sabah saatlerinde 20,81 seviyesini gören kur yeni bir rekora imza attı.

Avro ise 22,36'dan işlem görüyor.

Gram altın sabah saatlerinde 1298 liradan işlem görüyor.

Haber

Yeni asgari ücret için oran belli oldu iddiası