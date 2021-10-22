Dolar, avro ve altında yeni zirve

Dolar dünkü faiz kararı sonrası bugün de yükselişini sürdürüyor.

Haber Merkezi

Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolar rekor kırmaya devam ediyor.

Dolar bu sabah saatlerinde 9,62'ye kadar yükselirken, avro ise 11,20'ye çıktı.

Yükselişe altın da eşlik ederken, gram altın 552 lira oldu.

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