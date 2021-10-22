Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolar rekor kırmaya devam ediyor.
Dolar bu sabah saatlerinde 9,62'ye kadar yükselirken, avro ise 11,20'ye çıktı.
Yükselişe altın da eşlik ederken, gram altın 552 lira oldu.
Dış Haberler
Haber Merkezi
Dış Haberler
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Dolar, avro ve altında yeni zirve
Dolar dünkü faiz kararı sonrası bugün de yükselişini sürdürüyor.
Haber Merkezi
Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolar rekor kırmaya devam ediyor.
Dolar bu sabah saatlerinde 9,62'ye kadar yükselirken, avro ise 11,20'ye çıktı.
Yükselişe altın da eşlik ederken, gram altın 552 lira oldu.