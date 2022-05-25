Döviz ve altında geçtiğimiz haftalarda başlayan artış bu hafta da sürüyor.
Dolar bugün 16,35'e kadar yükselirken, avro ise 17.45'i gördü.
Altının gram fiyatı ise 975 liraya kadar çıktı.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
SOL - ESKİŞEHİR
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Dolar, avro ve altında son durum: Yükseliş sürüyor
Dolar bugün 16,35'e kadar yükselirken, avro ise 17.45'i gördü.
Haber Merkezi
Döviz ve altında geçtiğimiz haftalarda başlayan artış bu hafta da sürüyor.
Dolar bugün 16,35'e kadar yükselirken, avro ise 17.45'i gördü.
Altının gram fiyatı ise 975 liraya kadar çıktı.