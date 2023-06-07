Dolar 23 liraya çıktı

Sabah saatlerinde 22 liranın üzerine çıkan dolar 23 lirayı da gördü.

Haber Merkezi

Dolar bu sabah saatlerindeki artışını sürdürdü, 23 liraya kadar yükseldi.

23,12'yi gören dolar rekor kırarken, avro ise 24,83'e yükseldi.