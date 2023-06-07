Dolar bu sabah saatlerindeki artışını sürdürdü, 23 liraya kadar yükseldi.
23,12'yi gören dolar rekor kırarken, avro ise 24,83'e yükseldi.
dış haberler
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Can Kuyumcuoğlu
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Dolar 23 liraya çıktı
Sabah saatlerinde 22 liranın üzerine çıkan dolar 23 lirayı da gördü.
Haber Merkezi
Dolar bu sabah saatlerindeki artışını sürdürdü, 23 liraya kadar yükseldi.
23,12'yi gören dolar rekor kırarken, avro ise 24,83'e yükseldi.