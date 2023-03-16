Dolar kuru, güne 18.99 seviyesinden başladıktan sonra günlük yükselişi yüzde 0.25'i buldu.
Dolar kuru 19.00 TL seviyesini aşarak tüm zamanların rekorunu yeniden kırdı.
Avro kuru ise, TL karşısında yüzde 0,29 yükseldi.
soL - İstanbul
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
soL - Adıyaman/Maraş
Haber Merkezi
Dolar 19 lira oldu
Dolar/TL 19.03 seviyesini görerek yeniden rekor kırdı.
Haber Merkezi
Dolar kuru, güne 18.99 seviyesinden başladıktan sonra günlük yükselişi yüzde 0.25'i buldu.
Dolar kuru 19.00 TL seviyesini aşarak tüm zamanların rekorunu yeniden kırdı.
Avro kuru ise, TL karşısında yüzde 0,29 yükseldi.