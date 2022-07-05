Dolar 17 TL sınırını aştı

Günü 16,83 liradan açan dolar 17 TL sınırını aştı.

Haber Merkezi

Altın ve döviz fiyatlarındaki değişim devam ediyor. 

Günü 16,83 liradan açan dolar, 17,01 liraya kadar yükseldi. Avro ise 17,58 liradan işlem görüyor.

İstanbul serbest piyasada gram altın 983, çeyrek altın 1618 liradan satılıyor.

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Avro dolar karşısında son 20 yılın en düşük seviyesinde