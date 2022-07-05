Altın ve döviz fiyatlarındaki değişim devam ediyor.
Günü 16,83 liradan açan dolar, 17,01 liraya kadar yükseldi. Avro ise 17,58 liradan işlem görüyor.
İstanbul serbest piyasada gram altın 983, çeyrek altın 1618 liradan satılıyor.
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Haber Merkezi
Dolar 17 TL sınırını aştı
Günü 16,83 liradan açan dolar 17 TL sınırını aştı.
Haber Merkezi
Altın ve döviz fiyatlarındaki değişim devam ediyor.
Günü 16,83 liradan açan dolar, 17,01 liraya kadar yükseldi. Avro ise 17,58 liradan işlem görüyor.
İstanbul serbest piyasada gram altın 983, çeyrek altın 1618 liradan satılıyor.