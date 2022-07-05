Avro dolar karşısında son 20 yılın en düşük seviyesinde

Avro, Avrupa'da resesyon endişeleri ve Avrupa Merkez Bankası'ndan (ECB) faiz artış beklentilerini azaltmasının ardından dolara karşı 20 yılın en düşük seviyesine geriledi. Avro/dolar paritesi yüzde 0,9 düşüşle 1,0331 olarak Aralık 2002'den beri en düşük seviyeye indi.

Avrupa Merkez Bankası'nın faiz artış beklentisi, bu yıl için 190 baz puandan 140 baz puanın altına indi. Rusya-Ukrayna çatışmaları, enerji ve gıda krizi, resesyon endişeleri ve piyasaların ECB'nin yapacağı faiz artışı beklentisinin düşürmesi nedenleriyle avro dolara karşı yüzde 8'in üzerinde değer kaybetti.