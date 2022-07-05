Dolar 17 sınırında

Altın ve dövizdeki fiyatlarındaki değişim devam ediyor. Dolar ve avro yükselişe geçti. Sabah saatlerinde dolar 16,85 TL'den Avro ise 17,58 TL'den satıldı.

Öğle saatlerine yaklaşırken dolar kuru artmaya devam ediyor. Dolar saat 11:50 itibariyle 16,96'ya ulaşırken, euro da ise düşüş görülüyor. Avro kuru 17,49'den işlem görüyor.

Altının gramı sabah saatlerinde 980 TL'den işlem görürken, çeyrek altın bin 624 TL'den, cumhuriyet altını 6 bin 477 TL'den, yarım altın ise 3 bin 250 TL'den satılıyor.

Öğle saatlerinde altın fiyatlarında artış devam ediyor. Gram altın 983 TL'den satılırken, çeyrek bin 626 TL'den, cumhuriyet altını 6 bin 483 TL'den, yarım altın ise 3 bin 253 TL'den işlem görüyor.