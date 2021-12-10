Doların 14 liraya yaklaşması üzerine Merkez Bankası'ndan müdahale açıklaması geldi.
Açıklamada, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" denildi.
*Neval Oğan Balkız
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Dolar 14'e yaklaştı, Merkez Bankası müdahale etti
Merkez Bankası doların 14 liraya yaklaşması üzerine müdahalede bulundu.
Haber Merkezi
Doların 14 liraya yaklaşması üzerine Merkez Bankası'ndan müdahale açıklaması geldi.
Açıklamada, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" denildi.