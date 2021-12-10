Dolar 14'e yaklaştı, Merkez Bankası müdahale etti

Merkez Bankası doların 14 liraya yaklaşması üzerine müdahalede bulundu.

Haber Merkezi

Doların 14 liraya yaklaşması üzerine Merkez Bankası'ndan müdahale açıklaması geldi.

Açıklamada, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" denildi.

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