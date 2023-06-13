Dolandırıcılıktan gözaltına alınmıştı: Ebru Şallı'nın eşi serbest bırakıldı

Hakkındaki şikayet nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan AS Yatırım Holding'in sahibi ve eski model Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş, emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi.

DHA'nın haberine göre, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen Akkuş, savcılıkça ifadesi alındıktan sonra müştekinin zararını gidermesi ve şikayetin geri alınması nedeniyle serbest bırakıldı.

Ne olmuştu?

Uğur Akkuş'un 31 Mayıs günü Şişli'deki ofisinde şikayetçi Ömer A'nın 500 bin dolar parasını kripto paraya çevirmek için verdiği, Akkuş'un parayı ofiste çalışan iki kişiye bankaya yatırmaları için verdiği ancak bir daha kendilerinden haber alınamadığı iddia edildi. Akkuş'un olay sonrası Fransa'ya gittiği, 11 Haziran'da Türkiye'ye dönüş yapacağının öğrenilmesi üzerine savcılıkça gözaltına alınması talimatı nedeniyle havalimanında yakalandı. Diğer şüpheliler ise adreslerinde yakalandı.