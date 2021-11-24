Dokuz Eylül Üniversitesi'ndeki sürgün kararları birer birer iptal oluyor

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörü Nükhet Hotar, 19 Ağustos 2021 tarihinde Genel Sağlık-İş’in DEÜ Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ndeki 2 sendika işyeri temsilcisini Torbalı Meslek Yüksekokulu ile Efes Meslek Yüksekokulu’na birer yıl süreyle geçici olarak görevlendirmişti.

Torbalı Meslek Yüksekokulu’na 1 yıl süreyle geçici olarak görevlendirilen Genel Sağlık-İş üyesinin ardından Efes Meslek Yüksekokulu’na 1 yıl süreyle geçici olarak görevlendirilen Genel Sağlık-İş üyesi de mahkeme kararı ile Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ndeki görevine geri dönecek.

Konuyla ilgili iptal davası açan sendika karar sonrası yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"İzmir Bölge İdare Mahkemesi 5. İdari Dava Dairesi’nin 2021/342 YD İtiraz No’lu kararında, 'Uyuşmazlıkta, Sendika işyeri temsilcisi olan davacının, Efes Meslek Yüksek Okulunda bir (1) yıl süre ile görevlendirilmesine ilişkin dava konusu işlemde 4688 sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak açık ve kesin bir sebep ortaya konulmuş ise de, 2547 sayılı Yasanın yukarıda anılan hükmüyle üniversiteyi oluşturan kuruluş ve birimlerin herhangi birinde hizmetle ilgili olarak ortaya çıkan bir ihtiyacın, üniversitenin kendi personeli ile süratli bir biçimde karşılanmasını, böylece kamu hizmetinin aksamadan ve sürekli olarak yürütülmesinin amaçlanması, madde düzenlemesinde görev yerlerinin değiştirilmesi veya yeni görevler verilmesi yetkisinin "gerekli görülen haller" ile sınırlı olmak üzere kullanılabileceğinin belirtilmesi, görevlendirmenin, "gerekli durum" giderilinceye kadar sürecek bir geçicilik içermesi, Rektöre tanınan yetkinin personelin zorunlu ihtiyaç hallerinde ve belli sürelerle geçici görevlendirilmelerini içeren yetki olarak düzenlenmesi ve bir nakil maddesi olarak kullanılamayacağı hususları dikkate alındığında, 1 yıl süre ile tesis edilen dava konusu işlemin davacının, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesindeki kadrosundan fiilen uzaklaştırılması ve naklen atanması sonucunu doğurduğu ve 2547 sayılı Yasada öngörülen görevlendirme koşullarını taşımadığı anlaşıldığından, dava konusu işlemde hizmetin gereklerine ve hukuka uyarlık görülmemiştir.

Diğer taraftan, dava konusu işlemin bir yıl süre ile görevlendirilmesine ilişkin olması sebebiyle, Sendika işyeri temsilcisi görevini yürütmesini fiilen imkansız hale getireceği gibi kendisine ek bir mali külfete de sebep olacağından, telafisi imkansız zararlar doğuracağı da tabiidir.” denilerek, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü’nün sürgün niteliğindeki ikinci idari işlemin de yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir."

DEÜ çalışanı görevine geri dönecek

Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Derya Uğur, sendika üyesinin DEÜ Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ndeki görevine geri döneceğini ifade etti.

Uğur, “Hiçbir Rektörün, hiçbir idarecinin, hiçbir makam sahibinin yetkisi sınırsız değildir! Hiçbir makamı işgal eden idareciler sonsuza dek bu makamlarda kalmaya devam etmeyeceği gibi, görevleri devam ettiği sürece hukuka uygun hareket etmek, adil kararlar vermek ve tüm idari personele eşit davranmak yükümlülüğü altındadırlar. Bu yükümlülüğün ihlali halinde görevlerini kötüye kullanıp, işgal ettikleri makamların, kendilerine sınırsız güç vaat ettiği düşüncesinde olanların sonu, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü gibi olacak, hukuka aykırı ve keyfi idari işlemleri, mahkemelerce birer birer hukuk aleminden silinecektir” diye konuştu.