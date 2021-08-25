Döküm fabrikasında üzerine ağırlık düştüğü iddia edilen işçi yaşamını yitirdi

Karabük'te faaliyet gösteren bir döküm fabrikasında üzerine ağırlık düştüğü iddia edilen 22 yaşındaki Zafer Uzuntaş adlı işçi yaşamını yitirdi.

AA'nın haberine göre Organize Sanayi Bölgesinde bulunan döküm fabrikasında çalışan Zafer Uzuntaş iş arkadaşları tarafından yerde hareketsiz yatarken bulundu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Uzuntaş'ı Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralanan işçi, müdahalelere karşın kurtarılamadı.

Üzerine ağırlık düştüğü iddia edilen işçinin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.