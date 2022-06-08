Doktoru darp edip silahla tehdit eden 2 hasta yakını gözaltına alındı

Dün akşam saatlerinde Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi'nde meydana gelen olayda Dr. Ali Fırat, 8 yaşındaki çocuk hastayı muayene edip, sevk edilmesi ve ilgili birimin bakması gerektiğini söyledi. Bunun üzerine çocuğun 2 yakını tepki gösterip, Dr. Ali Fırat’a saldırdı. Dr. Fırat'ın yardımına güvenlik görevlileri ve sağlık çalışanları koştu. Arbede sırasında hasta yakınlarından biri silahını çekti. Ancak bu sırada tabancanın şarjörü düştü. Silah, şüphelinin elinden alındı.
DHA'nın haberine göre ihbar üzerine hastaneye polis ekipleri sevk edildi. 2 hasta yakını gözaltına alınırken Dr. Ali Fırat, darp raporu alarak şikayetçi oldu. Dr. Fırat, çocuk için 112 Acil Çağrı Merkezi ile irtibat kurarak sevkini sağladı.
'Silahı çekmeye çalışırken şarjörü düştü'
Olay anını anlatan Dr. Ali Fırat, şunları söyledi: