Doktoru darp edip silahla tehdit eden 2 hasta yakını gözaltına alındı

Dün akşam saatlerinde Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi'nde meydana gelen olayda Dr. Ali Fırat, 8 yaşındaki çocuk hastayı muayene edip, sevk edilmesi ve ilgili birimin bakması gerektiğini söyledi. Bunun üzerine çocuğun 2 yakını tepki gösterip, Dr. Ali Fırat’a saldırdı. Dr. Fırat'ın yardımına güvenlik görevlileri ve sağlık çalışanları koştu. Arbede sırasında hasta yakınlarından biri silahını çekti. Ancak bu sırada tabancanın şarjörü düştü. Silah, şüphelinin elinden alındı.

DHA'nın haberine göre ihbar üzerine hastaneye polis ekipleri sevk edildi. 2 hasta yakını gözaltına alınırken Dr. Ali Fırat, darp raporu alarak şikayetçi oldu. Dr. Fırat, çocuk için 112 Acil Çağrı Merkezi ile irtibat kurarak sevkini sağladı.

'Silahı çekmeye çalışırken şarjörü düştü'

Olay anını anlatan Dr. Ali Fırat, şunları söyledi:

"Birkaç hastane dolaştıktan sonra Dicle Üniversitesi Acil Servisi'ne yönlendirilmişler. Tanı takip için gerekeni yaptık. Tedavi aşamasında Çocuk Gastroenteroloji Bölümü'ne sevkine karar verdik. 112 ile dış merkez sevki için görüştük. Tabi bunu hasta yakınlarına söylediğimizde hoş bir tepkiyle karşılaşmadık. Elini sertçe masaya vurdu. Küfür, tehdit ve hakarette bulundu. 'Niye beni oradan buraya, buradan oraya yönlendiriyorsunuz' gibisinden. Ben sakinleştirmeye çalıştım. Sorunu çözeceğimizi, hastayı tedavi edeceğimizi söylememe rağmen sakinleşmediler. İş, sözlü şiddetten fiziksel şiddete doğru kaydı. Biri eliyle boğazımı sıkıp yumruk salladı. Tabii o ara diğer hasta yakını da üzerime doğru atladı. Orada bir arbede oldu. Güvenlik görevlisi arkadaşlar ve diğer arkadaşlar araya girdi. Böyle olunca silahına sarıldı. İkisinin de üzerinde silah vardı. Biri elini silaha doğru attı, çekmeye çalışırken şarjörü düştü. Arkadaşlar hemen silahı elinden aldılar. Diğerinin de silahı vardı ama çekmedi. Durum üzücü, bekleyen diğer hastalar tedaviye ulaşamadılar, çıkmak zorunda kaldım. Kötü bir şekilde etkilendik."