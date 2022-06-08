'Doktorlar ve Sağlık Bakanlığı'nda çalışan tüm personel teker teker dövülmeli' tehdidi

Doktorun başka bir yerde görevlendirilmesi üzerine randevusu iptal edilen hasta tehditler savurdu. İzmir Çiğli Devlet Hastanesi'nde gerçekleşen olayda doktor tehdit edilirken, sadırgan "Polikliniğe geleceğim, ortalığı birbirine katacağım, kavga çıkaracağım" dedi.

Yine hasta yakınının "Doktorlar dövülmemeli diye bir düşüncem vardı ama bunu artık değiştiriyorum. Doktorlar ve Sağlık Bakanlığı'nda çalışan tüm personel teker teker dövülmelidir" tehdidi de Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM) ve CİMER aracılığıyla kaydedilerek, "Tehdit ediliyordunuz" diye doktora uyarı yapıldı.

Sağlık çalışanlarından eylem: Sağlıkta şiddet yasası istiyoruz

Hastane içinde durumu protesto eden sağlık çalışanları "Sağlıkta şiddet yasası istiyoruz" dedi.

Eylemde konuşma yapan Dr. Devrim Dölek "Artık şiddet rutinimizin parçası olmamalı, caydırıcı, çok ağır bir sağlıkta şiddet yasası çıkmadan her türlü eylem hakkımızı kullanacağız, hekime ve sağlık çalışanlarına olan şiddet nedeniyle hayati öneme sahip sağlık hizmetleri aksıyor, bu herkes için çok tehlikeli bir süreç" diye konuştu.