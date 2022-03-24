Doktorların müdahale ettiği yaralıyı sedyede vurdu: 'O artık öldü, artık sadece babamla ilgileneceksin'

Konya Kadınhanı'ndaki eğlence merkezinde iki grup arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı, silahların çekilmesi sonrası 3'ü ağır 6 kişi yaralandı. Ağır yaralılar Şakir Öcal, Keramettin Turhan ve Musa Akdoğan ile hafif yaralı 3 kişi Kadınhanı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sabah'ta yer alan habere göre, saldırıda hayatını kaybeden Keramettin Turhan'ın oğlu Nurettin Turhan, Kadınhanı Devlet Hastanesine giderek yaralı Şakir Öcal'ı doktorlar müdahale ederken sedye üzerinde kafasına iki el ateş ederek öldürdü.

Nurettin Turhan daha sonra görevli doktorun kafasına silah dayayarak, "O artık öldü, sadece babamla ilgileneceksin" diyerek tehdit etti. Görevli doktor bu esnada saldırganın elini tuttu ve silah tekrar ateş aldı.

Şans eseri yaralanan olmazken görevli doktor saldırganın elinden kurtulmayı başardı. Nurettin Turhan doktorun girdiği odanın kapısını kırarak, "babamla ilgilen seni de öldürürüm" dedi. Görevli doktor kafasına silah dayanmasına rağmen Keramettin Turhan'ı hayata döndürmeyi başardı.

Keramettin Turhan ambulansla sevk edildiği Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybetti. Nurettin Turhan'ın da bu sırada gelen polis ekiplerince acil önünde gözaltına alındığı belirtildi.