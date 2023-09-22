Doktorları hedef alan imamın görev yeri değişti

Konya Şehir Hastanesi’nde 6 Temmuz 2022’de görevi başında katledilen Dr. Ekrem Karakaya’nın ardından, doktorlar 2 günlük iş bırakma eylemine giderken Konya Kayalar Camisi imamı Ahmet Gür cuma hutbesinde doktorları hedef almıştı.

İmam Gür, “Sen vardın hastaneden boş döndün. İğne yapılacak, oğlun ölecek elinde. Doktor da dedi, ‘Git bugün grevdeyiz’. Öldürmez misin sen? Dövmez misin? Sövmez misin? Buna fırsat vermeyelim ya. Herkes akıllı olsun kardeşim” ifadelerini kullanmıştı.

Kamuoyunun tepkisi sonucunda Gür açığa alınmıştı. Konya Valiliği ve Diyanet İşleri Başkanlığı, Gür hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Cumhuriyet’ten Mehmet Oflaz'ın haberine göre, Ahmet Gür’e disiplin cezası verilerek yer değişikliği yapıldığı ortaya çıktı. Selçuklu İlçe Müftülüğü’nden yapılan açıklamada ise imam Ahmet Gür’ün Gümüşhane’nin Şiran ilçesine gönderildiği belirtildi.