Doktorlara ek gösterge zammı, Meclis Genel Kurul’nda teklife eklenerek kabul edildi.
Bütün pratisyen hekimlere 2 bin 500, uzman hekimlere, diş hekimleri dahil olmak üzere 5 bin lira ek gösterge zammı teklife eklendi ve kabul edildi.
soL - Antalya
Haber Merkezi
Doktorlara zam düzenlemesi Meclis'te kabul edildi
Doktorlara maaş artışlarına ilişkin düzenleme Meclis'te siyasi partilerin ortak önergesi ile kabul edildi.
Haber Merkezi
Doktorlara ek gösterge zammı, Meclis Genel Kurul’nda teklife eklenerek kabul edildi.
Bütün pratisyen hekimlere 2 bin 500, uzman hekimlere, diş hekimleri dahil olmak üzere 5 bin lira ek gösterge zammı teklife eklendi ve kabul edildi.