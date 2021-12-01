Doktorlara zam düzenlemesi Meclis'te kabul edildi

Doktorlara ek gösterge zammı, Meclis Genel Kurul’nda teklife eklenerek kabul edildi.

Bütün pratisyen hekimlere 2 bin 500, uzman hekimlere, diş hekimleri dahil olmak üzere 5 bin lira ek gösterge zammı teklife eklendi ve kabul edildi.