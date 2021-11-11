Doktorlar İstanbul’dan Ankara’ya 'Beyaz Yürüyüş' başlatacak

Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB) 'Emek Bizim, Söz Bizim' çağrısıyla başlattığı eylem süreci kapsamında doktorlar sokağa iniyor. İstanbul Tabip Odası, "Karanlığa karşı; önlüğümüzün beyazına, özlük haklarımıza, halkın sağlık hakkına sahip çıkıyoruz" sloganıyla 23 Kasım'da İstanbul’dan Ankara’ya temsili 'Beyaz Yürüyüş' başlatacak.
Hekimler, yürüyüşün sonlandırılacağı 27 Kasım'da da Ankara’da çeşitli illerden gelecek meslektaşlarıyla birlikte neler yapabilecekleri konusunda 'Beyaz Forum' düzenleyecek.
İstanbul Tabip Odası'ndan yapılan açıklamada, "Tüm meslektaşlarımızı 23 Kasım 2021, salı akşamı Ankara’ya gidecek hekimleri uğurlamak üzere 18.00’de beyaz önlüklerimizle Kadıköy (Beşiktaş) İskele Meydanı’nda buluşmaya, sesimizi, coşkumuzu, umutlarımızı büyütmeye, çok ses, tek yürek olmaya çağırıyoruz" denildi.
'Gelecek kaygısı olmadan hekimlik yapmak istiyoruz'
İstanbul Tabip Odası'ndan eylem sürecine ilişkin şu açıklama yapıldı: