Doktora hakaret eden hasta yakınına para cezası

Edirne'de pandemide 13 Mart 2021 tarihinde Serhat Aile Sağlığı Merkezi'ne başvuran Türkmen Ş. adlı kadın aile hekimi Özlem Önal'a çocuğuna özel bir hekim tarafından yazılan reçeteyi gösterip ilaç yazmasını istedi. Doktor Önal, hastanın görev yaptığı merkeze kayıtlı olmadığını, hastayı görmesi gerektiğini belirterek, "Hasta gelmeden işlem yapamam" deyince Türkmen Ş. merkezden ayrıldı.

DHA'nın haberine göre, bir süre sonra kadının eşi Orhan Ş. merkeze gelerek hasta muayene eden doktor Özlem Önal'a reçeteyi yazmadığı için tepki gösterdi. Önal, "Hasta çocuk gelsin muayene edeyim, duruma göre değerlendireceğim. Hasta görülmeden ilaç yazamayız yasak" dedi. Bunun üzerine Orhan Ş. "Biz özele gittik zaten. Siz ne işe yararsınız? Cahil, küstah, soytarı, terbiyesiz" diye hakaretlerde bulunarak merkezden ayrıldı.

Özlem Önal, polise başvurup, Orhan Ş.’den şikayetçi oldu. Soruşturmanın ardından Orhan Ş., hakkında 'kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret' suçundan Edirne 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Sanık Orhan Ş. duruşmada, hakaret etmediğini ve suçsuz olduğunu savundu. Mahkeme, Yargıtay içtihatlarına göre, 'terbiyesiz', 'cahil' gibi ifadelerin kişilerin onur, şeref saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp kaba söz niteliğinde olduğunu belirttiğine atıfta bulunarak, Yargıtay 4'üncü Ceza Dairesi'nin verdiği bir kararda, 'soytarı' sözünün hakaret oluşturduğunu hükmettiğine vurgu yaptı.

Mahkeme, sanığın söylediği 'soytarı' sözü ile kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret suçunu işlediği gerekçesiyle 7 bin 80 lira para cezasına çarptırdı.

Aile hekimi Özlem Önal, "Hiç tanımadığım biri tarafından niçin böyle bir hakareti sineye çekeyim? Üşenmedim de. Aslında meslektaşlarıma, kamuda ya da özelde çalışan herkese bunu tavsiye edebilirim. 'Bir şey çıkmaz' demesinler, bence haklarını bu anlamda arasınlar" dedi.