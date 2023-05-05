Doktor için 'şunu paketleyin' demişti: AKP'li başhekime meslekten alıkoyma cezası

Bursa Tabip Odası, sağlık emekçilerinin sağlıkta şiddet yasasının çıkarılması ve ücretlerin düzenlenmesi talebiyle yaptıkları iş yavaşlatma eylemi sırasında doktorların odasını basan ve güvenlik görevlilerini çağırarak bir doktor için “şunu paketleyin” diyen Bandırma Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Muzaffer Şenevli hakkında 15 gün meslekten alıkoyma cezası verdi.

Kısa Dalga'dan Ersan Atar'ın haberine göre, Türk Tabipleri Birliği ve ilgili sendikalar 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla “Hakkımız olanı alacağız” sloganıyla “G(ö)rev” eylemi başlattı. Doktorlar ve diğer sağlık emekçilerinin eylemi, acil hastalar dışındaki hastalara 14 ve 15 Mart’ta müdahale etmemeyi içeriyordu.

Bu eylem kapsamında Bandırma Eğitim Araştırma Hastanesi’ndeki doktorlar dinlenme odalarında bulunurken Hastane Başhekimi Muzaffer Şenevli odaya girip kapıyı göstererek dışarı çıkarmak istedi. Doktorların çıkmak istememesi üzerine Şenevli güvenlik görevlilerine önce doktorların dinlenme odasının kapısında bekleme kimseyi dışarı çıkarmama talimatı verdi. Bir süre devam eden tartışma sırasında o sırada acil hastasına müdahale etmek isteyen doktoru da engellemeye çalıştı.

Bir doktor da yaşanan tartışma anlarını cep telefonundan kayıt altına aldı. Başhekim Şenevli bu sırada, o anları kayıt altına almaya çalışan doktoru göstererek güvenlik görevlilerine “Bunu hemen paketleyin” dedi.

'Fiili saldırı'dan 15 gün ceza

Balıkesir Tabip Odası, Bandırma Eğitim Araştırma Hastanesi’nde yaşanan anların medyaya yansıması üzerine soruşturma başlattı. Tabip Odası soruşturma sonunda Başhekim Muzaffer Şenevli hakkında 15 gün süreyle meslekten alıkoyma cezası verdi.

Oda’nın kararının gerekçesinde, Şenevli’nin eyleminin “doktorlara fiili saldırı” olduğu belirtilerek şöyle denildi:

“Fiili saldırı eylemi, tüm saldırı hareketlerini ifade etmektedir. Eylemi gerçekleştiren söz konusu suça ilişkin elverişli icra hareketlerini tamamlamış veya tamamlayamamış olması halinde de fiili eylem niteliğini taşımaktadır.”

Hekimler cezayı az buldu

Hekim Birliği Sendikası, Balıkesir Tabip Odası’nın verdiği 15 günlük “meslekten alıkoyma” cezasını az bularak itiraz etti. Sendikanın itiraz dilekçesinde, mevzuatın bu gibi hallerde Tabip Odası’na 15 günden 6 aya kadar meslekten alıkoyma cezası verme yetkisi tanırken Oda’nın alt sınırdan ceza vermiş olmasının yerinde olmadığı belirtildi.

AKP’den aday adayı olmuştu

Bandırma Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Muzaffer Şenevli, Yüksek Seçim Kurulu’nun seçim takvimini açıklamasının ardından AKP’den milletvekili adayı olabilmek için görevinden istifa etmişti. Şenevli, milletvekili aday listelerinde yer bulamayınca aynı görevine geri döndü.