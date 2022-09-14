Doktor bıçaklı saldırıya uğramıştı: İl Sağlık Müdürlüğü hukuki desteğini çekti

Artvin Devlet Hastanesi’nde görev yapan Dr. Uğur Çıkrıkçılı’nın muayene odasına zorla girmeye çalışan bir hasta tarafından bıçaklı saldırıya uğramasına ilişkin davada Artvin İl Sağlık Müdürlüğü hukuki desteğini çekerken sanık hakkındaki adli kontrol kaldırıldı.

BirGün'den Dilan Şahinbaş'ın haberine göre, Artvin Devlet Hastanesi’nde görev yapan önceki dönem Rize-Artvin Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Dr. Uğur Çıkrıkçılı, 2 Şubat 2022 günü muayene odasına zorla girmeye çalışan bir hasta tarafından bıçaklı saldırıya uğramıştı.

Saldırıyla ilgili olarak Artvin Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davaya 13 Eylül 2022 günü devam edildi. İl Sağlık Müdürlüğü hem sağlık hizmetinin kamusal niteliğini hem de olay tarihini göz ardı ederek, Dr. Uğur Çıkrıkçılı’nın kamu görevinin sona ermesi gerekçesiyle hukuki yardımı sonlandırdığını ve dosyadan çekildiğini açıkladı.

Ayrıca sanık hakkındaki adli kontrol şartı kararı da kaldırıldı.