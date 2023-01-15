Doğukent Semt Evi’nde Nâzım buluşması: 'Nâzımı anmak, hayata tutunmak'

Ankara'da Doğukent Semt Evi 'Bu Memleket Bizim' başlığı ile gerçekleştirdiği etkinlikle Nâzım Hikmet’i mahalleliler ile buluşturdu.

Çok sayıda genç ilk kez Nâzım’la tanıştı.

Emre Falay'ın sunumu ve müziği katılımcılarda "Hayata nereden tutunmak gerekir", "Umudun kaynağı nedir" sorularına açıklık kazandırdı.

Mücadele, işçi sınıfının dönüştürücü gücüne inanç ve örgütlülük ile umut arasındaki ilişkinin Nâzım Hikmet’in yaşamı ve şiirleri üzerinden aktarıldığı etkinlikte katılımcılar Nâzım’ın şiirlerini okudular, şiirlerinden bestelenen şarkılara eşlik ettiler.

Doğukent mahallesinin emekçileri etkinlik sonunda "Nâzım Hikmet umut, mücadele, örgütlülük, işci sınıfı demekmiş, yani bizmişiz" dediler.