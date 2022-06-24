Doğukent Semt Evi'nde açık hava sinema buluşmaları

Doğukent Semt Evi, mahallelilerin birlikte film izleyip üzerine sohbet edecekleri açık hava sinema buluşmalarına başlıyor.

Semt Evi bahçesinde, tamamı ücretsiz olarak gerçekleştirilecek gösterimler Haziran-Temmuz aylarında Türkiye işçi sınıfından güncel görünümlere ve sosyalist devrim gereksinimine odaklanıyor.

İlk gösterimi bugün saat 20.00'de yönetmenliğini Kıvanç Sezer'in üstlendiği, başrollerinde Menderes Samancılar, Musab Ekici, Kübra Kip ve Tansel Öngel'in yer aldığı Babamın Kanatları ile yapılacak açık hava sinema buluşmalarının programı şöyle:

24 Haziran Cuma 20:00 - Babamın Kanatları (Yön.: Kıvanç Sezer)

1 Temmuz Cuma 20:00 - Zerre (Yön.: Erdem Tepegöz)

22 Temmuz Cuma 20:00 - Borç (Yön.: Vuslat Saraçoğlu)

29 Temmuz Cuma 20:00 - Devrimden Sonra (Yön.: Mustafa Kenan Aybastı)

Akşemsettin Mh. 1109 Cd. No:27 Doğukent/Mamak adresindeki Doğukent Semt Evi ile 05456281750 nolu telefondan iletişime geçilebilir.