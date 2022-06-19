Aliağa'lı işçiler Semt Evi'nde 15-16 Haziran büyük işçi direnişinin derslerini konuştu

İzmir'in Yenimahalle Semt Evi'nde işçiler 15-16 Haziran'ın 52. yılında büyük işçi direnişinin derslerini konuştu.

soL - İzmir

15-16 Haziran Büyük İşçi Direnişi, İzmir'in işçi havzası Aliağa'da, Yenimahalle Semt Evi'nde düzenlenen bir etkinlikte anıldı.

TKP Aliağa İlçe Örgütü'nün düzenlediği etkinliğe işçiler yoğun katılım gösterdi. İrfan Ertel'in 15-16 Haziran günlerindeki gazete küpürlerini kullanarak hazırladığı sunuma işçilerin birlikte okudukları türküler eşlik etti.

İçinde bulunduğumuz derin yoksullaşmayla mücadeleye 15-16 Haziran penceresinden bakılan etkinlikte işçiler, hayat pahallığına karşı ancak o günlerde olduğu gibi örgütlü bir şekilde ayağa kalkarak mücadele edileleceğini konuştular. Bunun gibi eğitici ve eğlenceli eğitim buluşmalarında daha fazla bir araya gelme kararı alınan etkinlik hep birlikte söylenen türkülerle sonlandı.

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