Doğu Ukrayna'daki temas hattından patlama sesleri geldi

Doğu Ukrayna'da tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti topraklarında büyük bir patlama yaşandığı iddia edildi. Görgü tanıkları bir "şok dalgası" hissettiklerini söyledi.

Donetsk Başbakanı Denis Puşilin, RT'ye verdiği demeçte patlamanın Kiev tarafından kontrol edilen bölgede meydana geldiğini ve durumun şu ana kadar "kontrol altında" olduğunu söyledi. Patlama seslerinin, "temas hattında küçük bir hareketlenmeden" kaynaklandığını sözlerine ekledi.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı, Ukrayna ordusunun ateşkese bağlı kaldığını ve Donetsk yönü de dahil olmak üzere herhangi bir bombardıman yapmadığını söyledi.