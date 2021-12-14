Doğu Anadolu’da leopar görüntülendi

AA’nın haberine göre Türkiye-İran sınırındaki kırsal alanda, termal kameraya bir süre önce leopar yansıdı. Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğince (IUCN) soyu küresel çapta tehlikedeki türler arasına alınan, insanlardan uzak yaşadığı için görüntülenmesi zor olan leoparın görülmesi yaban hayatı uzmanları arasında heyecan yarattı.

Türkiye’nin komşu ülkelerinden İran ve Gürcistan’da görülen leoparın Trakya haricinde yurdun birçok bölgesinde yaşadığına dair kanıtlar var.

Kuzey Doğa Derneği Başkanı ve Koç ile Utah Üniversiteleri öğretim üyesi Prof. Dr. Çağan Şekercioğlu, leoparın görüntülenmesinin yıllardır beklenen müjdeli haber olduğunu söyledi.

IUCN Küresel Dağılımı’na göre leoparın dağılım haritasının, resmi olarak Iğdır il sınırına 15 kilometre uzaklıkta bittiğini belirten Şekercioğlu şöyle devam etti:

“Azerbaycan, Nahçıvan ve Ermenistan’a kadar gelen bir hayvan. Zaten Gürcistan ve İran’da düzenli olarak görülen bir hayvan. Biz bölgede leoparın varlığını bekliyorduk, benim 2017 yılında hazırladığım memeliler listesinde, leopar da olması beklenen tür olarak yer alıyor. 2013 yılında dünya leopar raporunda da Kuzeydoğu Anadolu’da leoparın komşu ülkelerden girip çıktığını düşündüğümü belirtmiştim. Bu rapor da 2016 yılında yayımlandı.”

‘Korunması çok önemli’

Şekercioğlu, Türkiye’de özellikle sınır bölgelerinde leopar varlığının 10 yıldır kayıtlarının olduğunu aktararak, “Sistematik şekilde analiz edilip yayımlanması, duyurulması ve görüntülendiği bu bölgelerin kati olarak korunması çok önemli” dedi ve Diyarbakır’da öldürülen bir leopar olduğunu anımsattı.

Anadolu’da görüntülenen leoparın korunması için çok iyi bir yönetim planı yapılması gerektiğinin altını çizen Şekercioğlu sözlerini şöyle tamamladı:

“Bölge halkıyla da insan-yırtıcı çatışmasını azaltmak için çalışma yapmak lazım. KuzeyDoğa Derneği olarak, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile işbirliğiyle bu çalışmaları Kars’ta ve Sarıkamış ormanında yapıyoruz ve bu çalışmaları artırmayı planlıyoruz. Soyu küresel çapta tehlikede ve hassas kategoride olan leoparın çok iyi korunması ve kesinlikle öldürülmemesi çok önemli. Bir bölgede leoparın varlığı aynı zamanda yaban hayatı varlığı, ekoturizm için de çok önemli kaynak.”