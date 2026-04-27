Doğtaş'ta hak gaspı: Toplu sözleşmeyi hiçe sayan patron, işçilerin promosyon ödemelerine çöktü

Çanakkale'nin Biga ilçesinde bulunan Doğanlar Mobilya bünyesindeki Doğtaş fabrikasında işçi düşmanı uygulamalara bir yenisi eklendi.

Şirket, toplu iş sözleşmesinde yer alan banka promosyonu ödemelerini işçilere vermedi.

İşçiler, Öz Ağaç-İş sendikası aracılığıyla yürütülen süreçte net bir adım atılmamasından ve ödemelerin sürekli ertelenmesinden şikayetçi.

Patron 'hızlandırıyoruz' dedi, 10 gündür adım atmadı

HAK-İŞ'e bağlı Öz Ağaç-İş, 16 Nisan'da üyelerine yaptığı bilgilendirmede, "Sendikamız işveren vekillerine defalarca yazılı ve sözlü olarak uyarılarda bulunmasına rağmen banka promosyonu konusunda netice alınamadı” bilgisini paylaştı.

Bir gün sonra şirket yönetimiyle görüşen sendika, patron Şadan Doğan'ın "süreci hızlandıracağını" beyan ettiğini aktardı. Ancak aradan geçen bir haftada konu çözüme kavuşmadı.

Sendika, 24 Nisan tarihinde üyelerine yönelik bir dizi talimat yayınladı. Banka veya işveren yetkililerinin promosyon konusunda belge imzalatmak istemesi durumunda işçilerin buna karşı durması istenen açıklamada "Banka ile yapılan sözleşme, alınan promosyon miktarı, üyelerimiz için kişi başına düşen miktar tescil edilene kadar bu davranış sürdürülecektir” denildi.

Aynı gün yapılan ikinci bir duyuru ile fabrikada fazla mesaiye kalmama kararı alındığı ilan edildi. Sendika yönetimi, “Banka promosyonu konusu toplu iş sözleşmesi kurallarına uygun olarak çözüme kavuşana kadar üyelerimiz işletmede fazla mesaiye kalmayacaktır” diyerek eylem sürecini başlattı.

25 Nisan'da ise sorunun hâlâ çözülmemiş olması üzerine protestoların kapsamı genişletildi. Sendika, işletme bünyesindeki hiçbir etkinliğe katılmama ve verilen hediyeleri reddetme kararı aldı.

'Bizi oyalıyorlar'

Öte yandan sendikanın hamlelerini yeterli bulmayan işçiler, mücadelenin yükseltilmesini istiyor.

soL'a konuşan bir Doğtaş işçisi, "Toplu iş sözleşmesinde yer almasına rağmen banka promosyonu ödemelerinin yapılmaması nedeniyle mağduriyet yaşıyoruz. Öz Ağaç-İş sendikası ise hiçbir somut adım atmayarak bizi oyalıyor" dedi.

Patronun sicili kabarık

Doğtaş'taki promosyon krizi ilk değil. Şirket 2023 yılında da işçilerin promosyon hakkını ödememişti.

O dönem Patronların Ensesindeyiz Ağı’na ulaşan Doğtaş işçileri, evlerinden, ailelerinden ve sosyal hayatlarından ödün vererek zorla mesailere kaldıklarını, tuvalete gidilen sürelerin bile tutulduğunu anlatmıştı.

2018 yılında ise Doğtaş ve Kelebek Mobilya markalarının sahibi olan Doğanlar Yatırım Holding, Senegal’in başkenti Dakar’da inşa ettiği toptancı hali projesinde işçilerin maaşını ödememişti. İşçiler şantiyede iş bırakmış ve direnişe geçmişti.