Doğru Parti, Ata İttifakı'ndan ayrıldığını açıkladı

Zafer Partisi, Adalet Partisi, Doğru Parti ,Türkiye İttifakı Partisi ve Ülkem Partisi’yle kurulan Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının Sinan Oğan olduğunun açıklamasının ardından, Doğru Parti Genel Başkanı Rifat Serdaroğlu, ittifaktan ayrıldıklarını açıkladı.

Doğru Parti Genel Başkanı Rifat Serdaroğlu, “Doğru Parti olarak 3’üncü bir Cumhurbaşkanı adayı çıkarmanın Cumhur İttifakı’na hizmet edeceği ve partimizi bir bölen durumuna düşüreceği inancındayız. Doğru Parti olarak bu ittifakın içinde olmadığımızı yüce Türk milletine duyururuz” dedi.

Konuya ilişkin basın açıklaması gerçekleştiren Serdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizi mevcut iki ittifaka mahkûm etmemek amacı ile üçüncü bir ittifakı kuracağımızı daha evvel kamuoyuna açıklamıştık. Bu amaçla Zafer Partisi ve Adalet Partisi ile milletvekili seçimi için ittifak kurma noktasında anlaşmaya varmıştık. Görüşmeler esnasında Cumhurbaşkanı adayı gösterme konusunda mutabakat oluşmamıştı.

Doğru Parti olarak üçüncü bir Cumhurbaşkanı adayı çıkarmanın Cumhur İttifakı’na hizmet edeceği ve partimizi bir bölen durumuna düşüreceği inancındayız. İttifak görüşmelerinde bugüne kadar varılan ilkelerin dışında son anda cumhurbaşkanı adayı olarak Sinan Oğan’ın çıkarılmak istenmesi üzerine görüşmelerimiz bitmiştir. Doğru Parti olarak bu ittifakın içinde olmadığımızı yüce Türk milletine duyururuz."