Doğalgazdan alınan ÖTV’ye yüzde 224 zam

Bazı Mallara Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararda akaryakıt ürünlerinin yanı sıra doğalgazdaki ÖTV’nin de zamlandığı görüldü. Buna göre, doğalgazda metreküp başına 0,0230 lira olan ÖTV bugünkü karar ile 0,0747 liraya yükseltildi.

Motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılan doğalgazda ise ÖTV metreküp başına 2,7944 lira oldu.

Geçtiğimiz hafta yapılan Katma Değer Vergisi (KDV) düzenlemesiyle birlikte doğalgazdaki KDV oranı yüzde 20’ye çıkarılmıştı.

Artış konuttaki doğalgaz faturalarına da yansıyacak.