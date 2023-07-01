Doğalgazda Temmuz tarifesi değişmedi

Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.'nin (BOTAŞ) internet sitesinde Temmuz ayına ilişkin tarife açıklandı. Elektrik üretim amaçlı gazın satış fiyatında, sanayi kuruluşlarında ve mesken abonelerinin tarifesinde değişiklik yapılmadığını bildirdi.

Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için dağıtım şirketlerine Haziran'da uygulayacağı satış fiyatı 1000 metreküp doğalgaz için 4 bin 80 lira olarak açıklandı. Sanayi abonelerinin tarifesi, kademe 1 için 1000 metreküp doğalgazda 7 bin 124 lira, kademe 2 için ise 9 bin 478 lira olarak belirlendi.

Elektrik üretim amaçlı tarifede ise 1000 metreküp doğalgazın fiyatı 10 bin lira olarak duyuruldu.