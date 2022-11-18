Doğalgaza zam yapılacak mı? Bakan Dönmez'den açıklama

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, aralık ayında doğalgaza zam yapılmayacağını belirtti.

NTV yayınında konuşan Dönmez, Türkiye'nin doğalgaz depolarındaki doluluk oranıyla ilgili "Avrupa'da ciddi bir endişe var. Türkiye bu kışı sorun yaşamadan atlatacak ama yaz aylarındaki yüksek seviyenin gerilediğini görüyoruz. Ancak bu geçici mi olacak yoksa kalıcı mı olacak göreceğiz. Ama Aralık ayında doğalgaza zam yapılmayacak'' dedi.

Dönmez, doğalgaz piyasasıyla ilgili "Burada öncelikle küresel fiyatlara bakmak gerekiyor. Pandemi öncesi ve sonrasına bakacak olursak doğalgazda anormal artışlar oldu. Ukrayna'daki savaş kısa sürede biterse piyasayı rahatlatır. Öngörülebilir fiyat tahmini söz konusu değil, oynaklık çok fazla" ifadelerini kullandı.

'Mart ayında ilk gaz sisteme girecek'

Dönmez, sözlerine şöyle devam etti:

''Kara ve denizde boru serim işlemi bitti. 280 tonluk bir kilit ekipman Türkiye'ye getirildi. Hedefimiz 2023 Mart ayında vatandaşla buluşturmak. Burası artık bizim ulusal sisteme vereceğimiz gazın işlenme tesisi. Bir de liman tarafı var, orada da lojistik işlemleri gerçekleştiriyoruz. Mart ayında ilk gaz sisteme girecek. 4 yıl sonra konutlardaki gazın tamamını karşılayacak."