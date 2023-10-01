Doğalgaza yüzde 20 zam

BOTAŞ, küçük ve orta ölçekli işletmelerde ve elektrik üretimi amaçlı kullanılan doğalgazın toptan satış fiyatında yüzde 20 artış yapıldığını duyurdu.

BOTAŞ’tan konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kuruluşumuzun doğal gaz toptan satış fiyatları, piyasa koşulları, ülkenin ekonomik şartları, piyasa istikrarı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun tarife ile ilgili kararları ve maliyet unsuru olan alım-işletme giderlerindeki değişim dikkate alınarak mümkün olan en makul seviyede belirlenmekte ve tüketicilere sunulmaktadır.

Bu kapsamda Kuruluşumuz tarafından 1 Ekim 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

Büyük Sanayi Kuruluşları kullanılan doğal gazın toptan satış fiyatında %20, Elektrik üretimi amaçlı kullanılan doğal gazın toptan satış fiyatında %20, Küçük ve Orta Ölçekli işletmelerde kullanılan doğal gazın toptan satış fiyatında %20, oranında artış yapılmıştır." (AA)