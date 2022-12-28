Doğalgaz ve elektrikte para cezasına yüzde 123 zam

EPDK, doğalgaz, petrol, LPG ve elektrik piyasası kanunlarının ilgili maddeleri uyarınca para cezalarını, 1 Ocak 2023'ten itibaren geçerli olmak üzere yüzde 122,93'lük yeniden değerleme oranında artırdı.

İlgili yasalara aykırılık nedeniyle 2023'te uygulanacak idari para cezaları, elektrik piyasasında 2 bin 864 lira ile 7 milyon 215 bin 524 lira, doğalgaz piyasasında 3 milyon 171 bin 801 lira ile 6 milyon 343 bin 647 lira arasında olacak.

LPG piyasasında ise 2023 yılında uygulanacak idari para cezaları 1009 lira ile 40 milyon 609 bin 697 lira arasında değişecek.