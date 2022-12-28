Doğalgaz ve elektrikte para cezasına yüzde 123 zam

Doğalgaz ve elektrik piyasalarında gelecek yıl uygulanacak idari para cezaları yüzde 122,93 artırıldı.

Haber Merkezi

EPDK, doğalgaz, petrol, LPG ve elektrik piyasası kanunlarının ilgili maddeleri uyarınca para cezalarını, 1 Ocak 2023'ten itibaren geçerli olmak üzere yüzde 122,93'lük yeniden değerleme oranında artırdı.

İlgili yasalara aykırılık nedeniyle 2023'te uygulanacak idari para cezaları, elektrik piyasasında 2 bin 864 lira ile 7 milyon 215 bin 524 lira, doğalgaz piyasasında 3 milyon 171 bin 801 lira ile 6 milyon 343 bin 647 lira arasında olacak.

LPG piyasasında ise 2023 yılında uygulanacak idari para cezaları 1009 lira ile 40 milyon 609 bin 697 lira arasında değişecek.

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