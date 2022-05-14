Doğalgaz bağlantı bedelleriyle ilgili yeni düzenleme

Doğalgaz bağlantı bedelleriyle ilgili yeni bir düzenleme yapıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre abone bağlantı bedeli, bağlantı anlaşması sırasında bir defaya mahsus tahsil edilecek ve servis hattının imalatına başlandıktan sonra bu bedelin iadesi yapılamayacak.

Düzenlemenin detayları şöyle: