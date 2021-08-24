'Doğal kaynak suyu diye kuyu suyu sattılar' haberi sonrası İBB'den ilk açıklama

İBB'ye ait Hamidiye Su firmasına taşeron olarak dolum yapan bir şirketin, Şile'deki doğal kaynaklardan su aldığı, kaynak suları yetmeyince kuyu suyunu kullanmaya başladığı ileri sürülmüştü.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince ilgili tesis mühürlenerek faaliyetine son verilirken, İBB Sözcüsü Murat Ongun, söz konusu haber sonrası bir açıklama yaptı.

Ongun, "Hamidiye Su’nun tüm kaynakları düzenli olarak analiz edilmektedir. Bazı basın organlarında yazılanın aksine, bir yıl süreyle su tedariği yapılan Kemer Su İşletmeleri Ltd. Şti. de hem Valilik hem de Sağlık Bakanlığı tarafından tescillidir ve düzenli olarak denetlenmiştir" ifadesini kullandı.