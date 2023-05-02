Doğal gaz desteğinin maliyeti 37 milyar lira

Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği Başkanı Yaşar Arslan, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan doğal gaz destek paketinin detaylarının netleştiğini söyledi.

Hazırlıkların son aşamaya geldiğini ifade eden Arslan, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında konutlar, ibadethaneler ve cemevlerinden doğal gaz bedeli alınmaması uygulamasının 24 Nisan 2023 tarihi ile 31 Mayıs 2023 arasında tahakkuk edecek geçmişe dönük 1 aylık tüketime karşılık gelen doğal gaz faturaları için geçerli olacağını dile getirdi.

Doğal gaz giderinin maliyetine ilişkin konulan Arslan, "Hanelerde yıllık doğal gaz giderinin ortalama 6 bin lira olduğu düşünüldüğünde, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında yıllık doğal gaz giderlerine yaklaşık yüzde 35 destek sağlanmış olacaktır. Her iki desteğin toplam maliyetinin yaklaşık 37 milyar lira olacağını tahmin ediyoruz" dedi.

Arslan, hazirandan itibaren 11 ay boyunca da aylık 25 metreküpe kadar doğal gazın ücretsiz olarak vatandaşların kullanımına sunulması uygulamasının başlatılacağını, böylece yaz aylarında pek çok abonenin doğal gaz giderinin neredeyse olmayacağını ifade etti. (AA)