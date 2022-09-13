Doğa Koleji'nden Trabzon Şubesi'nin usulsüz kapatılma süreciyle ilgili açıklama

Doğa Koleji Trabzon yerleşkesinin okulların açılmasına iki hafta kala kapısına kilit vurulduğu ve önümüzdeki bir yıl için sözleşme yapmış olan öğretmenlerin de açıkta kaldığı öğrenilmişti.

Kolejin Trabzon Şubesi’nin kapanma kararının geçtiğimiz yıl içinde de gündeme geldiğini ancak Doğa Koleji Genel Merkezi'nin daha sonra bu karardan vazgeçtiğini belirten öğretmenler, yeni dönem için sözleşmelerin imzalandığını ve hizmet içi eğitimleri tamamlayarak aylar önce kayıtlarını yaptıran 8. ve 12. sınıf öğrencilerine ders vermeye başladıklarını ifade etmişti.

'Hukuksuz ve işçi düşmanı tutuma ne kadar daha göz yumulacak?'

Kapatma kararının öğretmen ve velilere duyurulmasından hemen sonra bir veli ihbarı üzerine konuyu araştırmak için derhal Trabzon’a gittiklerini belirten Birlik Sendikası Öğretmen Temsilcisi Nihan Soycan şunları söylemişti:

“Ortada bir rezalet var. Okul kapanma işleminin nasıl gerçekleşebileceği 5580 sayılı kanunda ve Yönetmelikte yazılıdır. İçinde kayıtlı öğrencisi, öğretmeni, personeli olan bir okul, eğitim öğretim döneminin başında patronun keyfi öyle istedi diye kapatılamaz. Doğa Kolejleri yöneticilerinin, Birlik Sendikası’nın konuya müdahil olmasını önlemeye yönelik tüm girişimlerine rağmen edindiğimiz bilgilere göre öğretmen sözleşmeleri Eylül 2023 tarihine kadar yenilenmiş fakat imzalanan sözleşmeler zorunlu olduğu halde ne öğretmene teslim edilmiş ne de Milli Eğitim Bakanlığı’na bildirilmiş.

Kurum idaresi ile görüşmeye gittiğimizde eşyalar dahi işlerini kaybeden personele toplatılıyordu. Eşyaları toplamayı reddeden bazı çalışanların haksız bir şekilde derhal işten çıkarıldığını öğrendik. Milli Eğitim Bakanlığı’na sormak istiyoruz; Doğa Koleji yönetiminin artık süreklileşen tüm hukuksuz uygulamalarına, işçi düşmanı tutumuna daha ne kadar göz yumulacak."

'İdari soruşturma süreci başladı'

Trabzon İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Burak Fettahoğlu ve Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Ömer İnan ile Birlik Sendikası adına görüştüklerini belirten Nihan Soycan 1 Eylül’de Milli Eğitim Bakanlığı özel öğretim kurumları genel müdürlüğü ile elde ettikleri verileri paylaştıklarını duyurmuştu.

Soycan idari soruşturma sürecinin başlatıldığını da ifade etmişti.

Doğa Koleji açıklama yaptı, soruşturmadan bahsetmedi

Doğa Koleji konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Trabzon Kampüsümüz için öğrenci ve çalışanlarımızın güvenliğini tehdit eden ve iyileştirilemeyen fiziki şartlar nedeniyle kapatılma kararı alınmıştır" iddiası öne sürüldü.

"Kampüsün bulunduğu binanın yanında üstü açık şekilde inşaat çukuru olduğu ve bu durumun öğrencilerin can güvenliğini tehlikeye düşürdüğü" iddiasında bulunulan açıklamada şöyle denildi:

"Bu inşaat çukuru ile ilgili olarak Can Holding tarafından mülk sahibine defalarca uyarıda bulunulmuş, söz konusu inşaatın can güvenliğini tehlikeye attığı bildirilmiştir. Ancak tüm uyarılara rağmen mülk sahibi tarafından bu tehlikeyi giderici hiçbir eylem yapılmamış, aksine mülk sahibi tarafından bu inşaat kurumumuza tamamlattırılmaya çalışılmıştır. Trabzon Şubesi’nin kapatılmasına kararı verilmek zorunda kalınmıştır.

Yeni eğitim-öğretim yılı için kayıt yaptıran tüm velilerimizin kayıt ve kitap ücretleri taraflarına eksiksiz iade edilecektir. Doğa Store mağazamızdan temin edilen okul kıyafetleri iade alınacaktır. Eğitim kadrosu ve kampüs çalışanlarımızın tüm özlük hakları Doğa Koleji güvencesinde olup ödemeler eksiksiz olarak yapılmakta, maddi-manevi destek sağlanmaktadır."

Doğa Koleji Birlik Sendikası'nın kapanma süreciyle ilgili duyurduğu usulsüzlüklere ve idari soruşturma sürecine ilişkinse herhangi bir açıklama yapmadı.