Doğa Koleji skandalları devam ediyor: Eğitimin başlamasına iki hafta kala okulu kapattılar

Doğa Koleji Trabzon Şubesi'nde öğretmen ve veliler, yeni eğitim-öğretim yılı hazırlığı içindeyken, 28 Ağustos günü okul yönetimi tarafından toplantıya çağrıldılar. Bu toplantıda sözlü olarak bildirilen kararla 1 Eylül itibarıyla kurumun kapatılacağını öğrendiler. Okul yönetimi kapanma kararına gerekçe olarak ise binanın kira maliyetinin artmış olmasını gösterdi.

Arı İnovasyon ve Bilim Eğitim Hizmetleri Anonim Şirketi’ne bağlı kurumda, 2022-2023 eğitim öğretim yılı başlarken 100'ün üzerinde kayıtlı öğrenci ve yaklaşık 60 çalışan bulunmaktaydı. Yeni eğitim öğretim yılı için kayıtlarını yaptıran veliler çocukları için yeni okul aramak zorunda kalırken, önümüzdeki bir yıl için sözleşme yapmış olan öğretmenler de açıkta kaldı.

Doğa Koleji Trabzon Şubesi’nin kapanma kararının geçtiğimiz yıl içinde de gündeme geldiğini ancak Doğa Koleji Genel Merkezi'nin daha sonra bu karardan vazgeçtiğini belirten öğretmenler; yeni dönem için sözleşmelerin imzalandığını ve hizmet içi eğitimleri tamamlayarak aylar önce kayıtlarını yaptıran 8. ve 12. sınıf öğrencilerine ders vermeye başladıklarını belirttiler.

Öğretmenlerin sözleşmeleri MEB'e bildirilmedi

Doğa Koleji Trabzon Şubesi velilerinden edinilen bilgilere göre, öğrenci kayıtları aylar önce alındı ve ödemeler yapıldı. Öğretmenler de ağustos ayı ortasında hizmet içi eğitim programını tamamlayarak, okulda mesailerine başlamışlardı.

Cumhuriyet'in haberine göre, kurumun keyfi okul kapatma kararı duyurulduktan sonra öğretmenler, imzaladıkları sözleşmelerin resmi bildirim süresi aşıldığı halde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teslim edilmediğini öğrendiler. Başka okullar yeni dönem kadrolarını tamamladığı için iş bulmakta zorlandıklarını belirten öğretmenler “Bu hayat pahalılığında işsiz kalmamıza göz yumuldu. Kimse nasıl geçineceğimizi düşünmüyor mu? Hepimiz bu okula söz verdik, önümüzdeki bir yılı kapsayacak şekilde sözleşme imzaladık. Buna göre borca girdik. Halbuki sözleşmelerimizi bile MEB’e göndermemişler. Bize yapılan bu davranış kabul edilemez. Hakkımızı arayacağız” diyerek tepki gösterdi.

Usülsüz kapatma işlemi

Doğa Koleji Trabzon Şubesi’nin kapatılması kararının yeni eğitim yılına iki hafta kala ve sözlü olarak duyurulması, Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğine açıkça aykırılık teşkil ediyor. Yönetmeliğe göre bu kararın en az üç ay öncesinden velilere, öğretmenlere ve Milli Eğitim Bakanlığına yazılı olarak bildirilmesi gerekiyor.

Öte yandan yazılı bildirimde bulunulmuş olsa bile okulların yeni eğitim öğretim yılı başlarken kapatılması usulsüz olarak tanımlanıyor. Bu şekilde kapatılan bir okulun kurucusunun beş yıl boyunca başka bir eğitim kurumu açması ve işletmesi yasak. Oysa Doğa Kolejlerinin neredeyse tamamı, Trabzon şubesinin de sahibi olan Arı İnovasyon ve Bilim Eğitim Hizmetleri Anonim Şirketi’ne ait. Kısacası açıkça usulsüz olan kapatma işlemi, ilgili şirketin diğer Doğa Kolejlerini de yönetemez hale gelmesine yol açabilecek.

Doğa Koleji yetkililerince ağustos ayında duyurulan kapatma kararının gerekçesi, okul binasının kirasının artmış olması olarak gösterilmişti. Oysa yerel basına yansıyan bir habere göre, Doğa Kolejlerinin sahibi olan Arı İnovasyon ve Bilim Eğitim Hizmetleri Anonim Şirketi, Trabzon’daki okulun bina sahibine daha Ocak ayı başında kira sözleşmesini feshettiklerini bir ihtarname ile bildirmiş. Ocak ayı başında kendileri tarafından yapılan kira feshine rağmen yeni öğrenci kayıtlarının neden alındığı, öğretmen sözleşmelerinin neden yenilendiği, durumun ilgililere neden bildirilmediği ise merak konusu.

'Hukuksuz ve işçi düşmanı tutuma ne kadar daha göz yumulacak?'

Kapatma kararının öğretmen ve velilere duyurulmasından hemen sonra bir veli ihbarı üzerine konuyu araştırmak için derhal Trabzon’a gittiklerini belirten Birlik Sendikası Öğretmen Temsilcisi Nihan Soycan şunları söyledi:

“Ortada bir rezalet var. Okul kapanma işleminin nasıl gerçekleşebileceği 5580 sayılı kanunda ve Yönetmelikte yazılıdır. İçinde kayıtlı öğrencisi, öğretmeni, personeli olan bir okul, eğitim öğretim döneminin başında patronun keyfi öyle istedi diye kapatılamaz. Doğa Kolejleri yöneticilerinin, Birlik Sendikası’nın konuya müdahil olmasını önlemeye yönelik tüm girişimlerine rağmen edindiğimiz bilgilere göre öğretmen sözleşmeleri Eylül 2023 tarihine kadar yenilenmiş fakat imzalanan sözleşmeler zorunlu olduğu halde ne öğretmene teslim edilmiş ne de Milli Eğitim Bakanlığı’na bildirilmiş.

Kurum idaresi ile görüşmeye gittiğimizde eşyalar dahi işlerini kaybeden personele toplatılıyordu. Eşyaları toplamayı reddeden bazı çalışanların haksız bir şekilde derhal işten çıkarıldığını öğrendik. Milli Eğitim Bakanlığı’na sormak istiyoruz; Doğa Koleji yönetiminin artık süreklileşen tüm hukuksuz uygulamalarına, işçi düşmanı tutumuna daha ne kadar göz yumulacak."

'İdari soruşturma süreci başladı'

Trabzon İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Burak Fettahoğlu ve Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Ömer İnan ile Birlik Sendikası adına görüştüklerini belirten Nihan Soycan sözlerine şöyle devam etti:

“31 Ağustos günü öğleden sonra Trabzon il milli eğitim müdürü ile yaptığımız görüşme sırasında; okulun kapanacağı halen il milli eğitim müdürlüğüne bildirilmemişti. Öğretmen sözleşmelerinin de kendilerine gönderilmemiş olduğu teyit edildi. 1 Eylül’de Milli Eğitim Bakanlığı özel öğretim kurumları genel müdürlüğü ile elde ettiğimiz verileri paylaştık.

Kurum idaresinden genel müdürlüğe kadar tüm yönetsel silsile, bu konunun takipçisi olduğumuzu biliyor. Millî Eğitim Bakanlığı’na şikâyet dilekçemizi teslim ettik. Öğretmenlerin de Ortahisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne şikayet dilekçeleri verdiklerini öğrendik. Böylece idari soruşturma süreci başlamış oldu."

Yalan beyanlı sözleşme imzalatmak istediler

Trabzon Doğa Koleji’nde yeni eğitim öğretim yılı için kayıt yaptıran veliler çocukları için başka okullarda boş kontenjan aramaya devam ederken; öğretmenler de okula çağrılarak ilişiklerini kesmek için fesih bildirimi imzalatılmak istendi. Öğretmenlerin önüne koyulan fesih bildiriminde gerçeğe aykırı olarak “kayıtlı öğrenci kalmaması nedeniyle” kurumun kapatıldığı, bu nedenle öğretmenlerin istihdam fazlası haline geldiği öne sürüldü.