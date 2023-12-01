Doçentlik için Berat Albayrak’a rica mailleri atan Selman Öğüt rektör olarak atandı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Erdoğan'ın imzasıyla, 6 bakanlığa başmüfettiş atamalarının yapıldığı kararnamede, dört üniversiteye de yeni rektör atandı.

Erdoğan, İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Selman Öğüt'ü atarken, İstanbul Okan Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Güliz Muğan'ı, Antalya Belek Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Yazıcı'yı ve Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İsmail Boz'u atandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Selman Öğüt'ü atadı.

Öğüt, 1 Aralık tarihli atama kararından bir gün önce, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ofisinde çekilen bir fotoğrafı paylaşıp Erdoğan gibi seslenerek, "Bay Kemal yeni ofisinde kabullere başlamış. İlk giden ise altılı masada oturmasına rağmen hâlâ adı bilinmeyen parti lideri ve arkadaşları" yazmıştı.

Bir dönem "AKP içindeki Pelikancı grubun önde gelen isimlerinden olduğu" iddia edilen Öğüt, TÜRKAD Başkan Yardımcısıyken, Erdoğan'ın damadı ve eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın 2020 yılında görevden alınmasının ardından Medipol Üniversitesi'ndeki görevinden uzaklaştırılmıştı.

Öğüt'ün, 2015 yılında jüri üyelerini ve dönemin YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ı "kendisini yetersiz buldukları" iddiasıyla, Berat Albayrak'a mail atarak şikâyet ettiği Wikileaks belgeleri de gündem olmuştu. Öğüt, söz konusu mailde, "AK Parti iktidarından önce paraleli, masonu, ırkçısı doçentliğini jürileri ayarlayıp aldı. Yekta hoca sağolsun otomatiğe çevirdi" yazmıştı.

Albayrak'a rica mailleri

Öğüt'ün 13 Ekim 2015'te, jüri üyelerinin ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın kendisini yetersiz bulmasından sonra Erdoğan'ın damadı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a gönderdiği şikâyet mailini paylaşan Metin Cihan, "Ekim 2015'te kendisini yetersiz bulan jüri üyelerini ve YÖK Başkanı Yekta Saraç'ı Berat Albayrak'a şikâyet ettiğini görseldeki wikileaks belgesinden biliyoruz. Sürecin devamını da araştırdım" demişti.

Selami Kuran'ın danışmanlığı olmadan Selman Öğüt daha sonrasında akademik sıkıntılar çekmeye başlamıştı. Doçentlik tez jürisinden kalan Öğüt, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'a yeni tez jürisini şikâyet etmesiyle de biliniyor. Wikileaks'in sızdırdığı maillere göre Öğüt, "Berat Abi" diye hitap ettiği Albayrak'a tezini inceleyen jürinin kendisini bırakmasını bir "mason" komplosu olarak nitelendirmişti.

​​​​​​ ​​​​​​ Metin Cihan ayrıca doçent yönetmeliği yasasının TBMM'den geçmesinin ardından mülakat zorunluluğunun kaldırıldığını belirtirken, Öğüt'ün Mart 2018'de sürecin tamamlanmasını beklemeden televizyonda doçent unvanı kullanmaya başladığını böyle anlatmıştı.

Öğüt'ün profesörlük için de beş yıl beklemek istediğini paylaşan Cihan 2020'de şunları söylemişti:

'Kemalizm bir virüstür' demişti

Öğüt, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya ait Medipol Üniversitesi'nde doçent olarak görev aldığı dönemde hırsızlık yapanın elinin kesilmesi gerektiğini "Yetkililer bu işe çok acil çözüm bulmalı" diyerek savunmuştu. Öğüt tepkilerin ardından "Elini keselim diyince de insan hakları diyorlar. Evine girilenler hayvan sanki" demişti.

Katıldığı bir televizon programında Öğüt, 15 Temmuz sırasında Boğaziçi Köprüsü'nde linç edilen askerlere ilişkin "Siz bana kurşun sıkarsanız ben de sizi linç ederim" demişti.

Bir başka vakadaysa sosyal medya üzerinden "Kemalizm bir virüstür, devlet ise vücuttur. Erdoğan Kemalistlere devletin vücudundan temizlenen bir virüs türü olduklarını göstermiştir" demişti.

Öğüt ayrıca "Arabada bağıran" olarak bilinen Aktrol Tuğrul Selmanoğlu'yla yakın arkadaş.

İntihal tartışmaları

Öğüt, "Pelikancılar" çekişmesi sırasında Medipol Üniversitesi'nden kovulmuştu. Öğüt'ün intihal tartışmalarına konu olan yüksek lisans ve doktora tezlerinde danışmanlık yapan kişinin Boğaziçi Üniversitesi'nde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla açılan "Boğaziçi Hukuk Fakültesi"ne dekan atanan Selami Kuran'ın olduğu ortaya çıkmıştı.