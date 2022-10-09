'Doçentim' diyen Nebati tezini AKP üzerine yazdı, tez danışmanı AKP'den aday oldu

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, geçen hafta yaptığı konuşmada, "Neoklasik ekonomi düşüncesinden, epistemolojik bir kopuşu temsil eden, heteredoks yaklaşım, günümüzde giderek ön plana çıkan; davranışsal ekonomi ve nöro ekonomiyle daha fazla önem kazanmaktadır" ifadelerini kullandı.

Nebati’nin ifadeleri siyasetin gündemine oturdu, çok tartışılan konular arasında yer aldı. Sadece muhalefet değil, AKP’nin kurucularından olan Bülent Arınç gibi isimler de Nebati’nin sözlerini ti'ye aldı.

Bakan Nebati, katıldığı bir canlı yayında, kendisine yönelik eleştirilerin hatırlatılması üzerine; bulunduğu ortamın "bilimsel bir toplantı" olduğunu dile getirdi ve "Dünyadan davet ettiğimiz 21 tane hoca var. Dinleyicilerin tamamına yakını dekan. Bilimsel bir toplantı. Doktor unvanı için çok uğraş verdim. Aynı zamanda akademisyenim. Aynı zamanda doçentim. Yadsıyamazsınız. Doç. Dr. Nureddin Nebati'yim" dedi.

Nureddin Nebati ayrıca, “Benimle uğraşırsanız şöyle bir handikapınız var: Alaylı ve mektepliyim. Hayatını reel sektörle, halkla geçen, çiftçiliği bilir, tarlayı bilir, traktörü bilir aynı zamanda da ticareti bilir. Tescilli hiperaktif birisiyim. Bu konuşmamda üzerime geldiler. Hiç rahatsız olmam. Hakaret olmadığı sürece gülerim. Ben bir çiftçi ile de ustayla da patronla da işçiyle de konuşabilirim" diye konuştu.

Gerçek Gündem'in haberine göre Nureddin Nebati, övünerek bahsettiği doktorasını 2014 yılında Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı'ndan aldı.

Doktorasını ekonomi üzerine değil siyaset bilimi üzerine yapan Nebati’nin tezi de "AK Parti Teşkilatlarının Demokratik Değerlere Bakışı Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz: Milli Görüşten Muhafazakâr Demokrasiye" başlığını taşıyordu.

Tez danışmanı: AK Parti siyasetinin talebesiyim

Nebati’nin tezinin iki danışmanı var. Birisi o dönem doçent olan Ramazan Şengül diğeri de Prof. Dr. Yılmaz Bingöl…

Prof. Bingöl, Nebati’nin tezinden sonra Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanlığına getirildi.

Bingöl, 7 Haziran 2015 seçimleri için AKP’den Kocaeli milletvekili aday adayı oldu. Ancak seçilecek sıraya koyulmadı.

Prof. Dr. Yılmaz Bingöl bunun üzerine “AK Parti siyasetinin talebesiyim bundan sonra bir akademisyen olarak destek vermeye devam edeceğim” açıklamasını yapmıştı.