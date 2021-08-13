Doç. Dr. Meltem Kayıran’ın ataması yapıldı

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü öğretim üyesiyken ataması yapılmayarak görevden uzaklaştırılan Doç. Dr. Meltem Kayıran, bugün eski kadrosuyla görevine tekrar atandı.
Ankara 4. İdare Mahkemesi, Kayıran’la ilgili işlemin yürütmesini 30 Haziran 2021’de durdurmuştu. Aradan geçen 1,5 aya rağmen İdare Mahkemesi kararı uygulanmamıştı.
Mülkiye Haber'in aktardığına göre bugün SBF Personel Müdürü tarafından telefonla aranan Kayıran fakülteye davet edildi. Kayıran, tebellüğ belgesinin imzalanmasının ardından göreve başladı.