DMN Yapı işçilerinden Seferihisar Meydanı'nda eylem: ‘Haklarımızı alana kadar mücadele edeceğiz’

İzmir’de Seferihisar’ın Turgut Köyü civarında üretim yapan DMN Yapı bünyesinde çalışıp 2019 yılından bu yana alacaklarını tahsil edemeyen işçiler ile mağdur edilen yurttaşlar, Seferihisar Meydanı’nda bir araya gelerek basın açıklaması gerçekleştirdi.

Patronların Ensesindeyiz (PE) Ağı eşliğinde düzenlenen eylemde basın açıklaması metnini işçilerden Niyazi Güngör okudu. Gece gündüz demeden alın teri döktüklerini belirten emekçiler, haklarını alana kadar mücadeleyi sürdüreceklerini vurguladı.

‘Bizler sadaka değil, alın terimizin karşılığını istiyoruz’

Basın açıklamasını okuyan Niyazi Güngör, şirketin Diyarbakır, Malatya, Şanlıurfa ve Mardin gibi şehirlerden konaklama ve maaş vaatleriyle işçi getirdiğini ancak çalışanların barınma, ulaşım ve yemek masraflarını dahi kendi ceplerinden karşılamak zorunda bırakıldığını dile getirdi.

Ülkenin dört bir yanında gasp edilen hakları için direnişte olan işçilerin sesini duyurduğumuz haberlere siz de destek verin. soL'a katkıda bulunun.

Aralarında 50 bin TL ile 450 bin TL arasında alacağı bulunan çok sayıda emekçinin yer aldığını ifade eden Güngör, alacaklarını talep ettiklerinde ise patronlar tarafından hakaret ve tehditlere maruz kaldıklarını belirtti. Eyleme, şirketle ticari ilişki kurup mağdur edilen müşterilerin de destek verdiğini aktardı.

Açıklamada emekçilerin kararlılığını vurgulayan Güngör, şu ifadeleri kullandı:

Bizler gece gündüz demeden, her türlü zorlu koşula rağmen alın teri döken emekçileriz. Emeğimizin gasp edilmesine göz yummayacağız. Aramızda 50 bin TL’den 450 bin TL’ye kadar alacağı olan arkadaşlarımız var. Bu miktarlar patronlar için pek bir anlam ifade etmiyor olabilir ama bizler için barınma, beslenme, sağlık ve eğitim gibi ertelenemez ihtiyaçlarımızın karşılığıdır. Bizler sadaka değil, alın terimizin karşılığını istiyoruz. Haklarımızı alana kadar mücadelemize devam edeceğiz.”

PE Avukatı Beste Salman: Huzuru bozan sigortasız çalıştıran patronlardır

Eylem öncesinde DMN Yapı patronları Hüseyin Kubilay Duman ve Ayşe Çatallık’ın şikayeti üzerine jandarmada şüpheli sıfatıyla ifade verdiklerini açıklayan Patronların Ensesindeyiz (PE) Ağı avukatlarından Beste Salman, patronların işçileri "huzur ve sükunu bozmak" ile suçladığını aktardı.

Avukat Salman konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

DMN patronları Hüseyin Kubilay Duman ve Ayşe Çatallık, ödemedikleri paraların üzerine yatıp bir de işçilerden şikayetçi olmuşlar. Buradaki hukuksuzluğun ve toplum düzenini bozmanın sorumlusu; insanları sigortasız çalıştıran, emeğin üstüne yatan patronlardır. Meşru olan, hakları için direnen işçilerin mücadelesidir. ‘Battım’ deyip lüks içinde yaşayan patronlara karşı mücadele etmeye ve hakkımızı almaya devam edeceğiz.”

İşçilerin ve mağdurların 3 temel talebi

Seferihisar Meydanı'nda gerçekleştirilen basın açıklamasında DMN Yapı mağdurlarının acilen karşılanmasını istediği 3 temel talep şu şekilde sıralandı:

Tüm çalışanların geriye dönük ödemeleri yapılsın ve alacaklarının tamamı eksiksiz ödensin

Müşteri olarak mağdur edilen vatandaşların yarım kalan işleri tamamlansın veya paraları iade edilsin

Seferihisar’ın ilgili idari makamları söz konusu işyerinin denetimini, ruhsatını ve işçi çalıştırma koşullarını acilen denetlesin.

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