Djokovic'in babası tenisçinin yeniden gözaltına alındığını duyurdu

Avustralya'ya giriş kurallarına uymadığı gerekçesiyle vizesi Melbourne'da iptal edilen ve mültecilerin tutulduğu otele yerleştirilen Novak Djokovic'in, vize iptaline karşı yaptığı itiraza ilişkin davada, mahkeme ünlü Sırp tenisçinin serbest bırakılmasına yönelik karar vermişti.

Ancak sözkonusu karara hükümetin itiraz hakkının bulunduğu belirtilirken Djokovic'in babası oğlunun yeniden gözaltına alındığını duyurdu. Ancak karar henüz resmi olarak doğrulanmadı.

Djokovic ifadesinde 16 Aralık'ta Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığını ve 22 Aralık'taki test sonucunun negatif olduğunu belirtmişti.