Djokovic: Zorla aşı olmaktansa gelecek turnuvalara katılmama bedelini ödemeye hazırım

Aşı olmadığı için geçen ay Avustralya Açık'a katılamadan sınır dışı edilen Novak Djokovic, BBC'ye verdiği özel röportajda, Covid aşısı olmaya zorlanmaktansa gelecekteki tenis turnuvalarını kaçırmayı tercih edeceğini söyledi.

Erkek tenisinin bir numarası Novak Djokovic'in Avustralya Açık'a aşısız katılmaya kalkınca vize krizi yaşayıp Avustralya'dan sınır dışı edilmesi sonrası sıradaki Grand Slam'lere katılıp katılamayacağı merak konusu. Sırp raket, aşı olması talep edilirse, turnuvalara katılmama bedelini ödemeye hazır olduğunu belirtti.

'Aşı karşıtı değilim, seçme özgürlüğünü savundum...'

BBC'ye açıklamada bulunan Djokovic, "Aşı karşıtı değilim, aşı karşıtı hareketle ilişkilendirilmek istemiyorum, ama her zaman için insanın vücuduna ne koyacağını seçme özgürlüğünü savundum" dedi.

"Vücudum hakkında vereceğim kararlar, şampiyonluklardan veya ona benzer şeylerden daha önemli. Olabildiğince vücudumla uyum içinde olmaya çalışıyorum" diyen Sırp tenisçi, aşı tutumu nedeniyle Fransa Açık ve Wimbledon'da yarışmaktan feragat edip etmeyeceği sorusunu "Evet, bu uğruna ödemeye hazır olduğum bir bedel" diye yanıtladı.

'Umarım yakında virüsün sonunu görürüz...'

Djokovic, "Aşıya asla karşı olmadım. Küresel olarak herkesin bu virüsle başa çıkmak için büyük çaba sarf etmeye çalıştığını anlıyorum, umarım yakında virüsün sonunu görürüz" diye ekledi.