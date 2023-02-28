Diyarbakırlı çiftçinin deprem yardımına elektrik dağıtım şirketi el koydu

Diyarbakır Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Süleyman İskenderoğlu, depremden sonra mazot ve gübre yardımı alan birçok çiftçinin hesabına aktarılan paraya Dicle Elektrik A.Ş.’ye olan borçları nedeniyle el konulduğunu açıkladı.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in ziyaret ettiği Diyarbakır Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Süleyman İskenderoğlu, çiftçilerin yaşadığı sorunlara ilişkin şunları söyledi:

“Çiftçi mazot ve gübre parası alacak diye hepimiz sevindik. Cuma günü saat 18.00’den sonra çiftçilerimizin paraları hesaplarına aktarıldı. Yalnız Dicle Elektrik A.Ş.’ye borcu olan çiftçilerimizin paralarına Dicle Elektrik Dağıtım’dan Ziraat Bankası’na el konularak kendi hesaplarına aktarmışlar. Şu anda bu ceberut sistemle beraber artık direkt çiftçinin parasını kendi hesabına aktarıyor. Beklentimiz şuydu, 11 ilde deprem olmuş yaklaşık olarak resmi verilere göre 40 ila 50 bin arasında vatandaşımız vefat etmiş, biz düşmüşüz canımızın derdine, Dicle Elektrik para peşine düşmüş. Sayın Cumhurbaşkanı açıkladı hem afet bölgesi hem OHAL, eğer afet bölgesi ile OHAL ilan edilmişse Dicle Elektrik, çiftçinin parasına nasıl el koyuyor?

'Dicle Elektrik üretimin önündeki engeldir'

2,5-3 ay sonra pamuk primi veriliyor ve pamuk priminin çiftçiye destek miktarı fazla, bizim beklentimiz ve temennimiz oradan kesilmesiydi. Çiftçi zaten parasını aldığında öderdi. En borcuna sadık olan kesim çiftçi, Türkiye’nin lokomotifi, ülkemizin lokomotifi, biz üreteceğiz siz de temiz sağlıklı gıdalar tüketeceksiniz. Dicle Elektrik üretimin önündeki engeldir. Bunu kabul etmemiz söz konusu değil. Dicle Elektrik A.Ş. bu gücü kimden alıyor?”